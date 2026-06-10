Soccer

2026 Fifa World Cup: all the fixtures

As the first 48-team World Cup prepares to get into swing, here are all the matches, venues and times

Sports Staff

Sports Staff

Kylian Mbappe, left, of France and Lionel Messi of Argentina during the 2022 World Cup final at Lusail Stadium on December 18 2022. The two stars were responsible for dishing up a dream final to bring to an end a memorable tournament.
Kylian Mbappe, left, of France and Lionel Messi of Argentina during the 2022 World Cup final at Lusail Stadium in Lusail City, Qatar, on December 18 2022. (Lionel Hahn/Getty Images)

The 2026 Fifa World Cup kicks off with the opening game between co-hosts Mexico and Bafana Bafana at Mexico City’s Estadio Azteca on Thursday.

As Fifa’s first 48-team World Cup, co-hosted by Canada and the US, prepares to get into swing, here are all the fixtures:

(All South Africa times)

GROUP STAGE

June 11

  • Group A: Mexico vs South Africa, 9pm, Mexico City

June 12

  • Group A: South Korea vs Czech Republic, 4am, Guadalajara
  • Group B: Canada vs Bosnia & Herzegovina, 9pm, Toronto

June 13

  • Group D: USA vs Paraguay, 3am, Los Angeles
  • Group B: Qatar vs Switzerland, 9pm, San Francisco
  • Group C: Brazil vs Morocco, 12am, New Jersey

June 14

  • Group C: Haiti vs Scotland, 3am, Boston
  • Group D: Australia vs Turkey, 6am, Vancouver
  • Group E: Germany vs Curacao, 7pm, Houston
  • Group F: Netherlands vs Japan, 10pm, Dallas

June 15

  • Group E: Ivory Coast vs Ecuador, 1am, Philadelphia
  • Group F: Sweden vs Tunisia, 4am, Monterrey
  • Group H: Spain vs Cape Verde, 6pm, Atlanta
  • Group G: Belgium vs Egypt, 9pm, Seattle
  • Group H: Saudi Arabia vs Uruguay, 12am, Miami

June 16

  • Group G: Iran vs New Zealand, 3am, Los Angeles
  • Group I: France vs Senegal, 9pm, New Jersey
  • Group I: Iraq vs Norway, 12am, Boston

June 17

  • Group J: Argentina vs Algeria, 3am, Kansas City
  • Group J: Austria vs Jordan, 6am, San Francisco
  • Group K: Portugal vs DR Congo, 7pm, Houston
  • Group L: England vs Croatia, 10pm, Dallas

June 18

  • Group L: Ghana vs Panama, 1am, Toronto
  • Group K: Uzbekistan vs Colombia, 4am, Mexico City
  • Group A: Czech Republic vs South Africa, 6pm, Atlanta
  • Group B: Switzerland vs Bosnia & Herzegovina, 9pm, Los Angeles
  • Group B: Canada vs Qatar, 12am, Vancouver

June 19

  • Group A: Mexico vs South Korea, 3am, Guadalajara
  • Group D: USA vs Australia, 9pm, Seattle
  • Group C: Scotland vs Morocco, 12am, Boston

June 20

  • Group C: Brazil vs Haiti, 2.30am, Philadelphia
  • Group D: Turkey vs Paraguay, 5am, San Francisco
  • Group F: Netherlands vs Sweden, 7pm, Houston
  • Group E: Germany vs Ivory Coast, 10pm, Toronto

June 21

  • Group E: Ecuador vs Curacao, 2am, Kansas City
  • Group F: Tunisia vs Japan, 6am, Monterrey
  • Group H: Spain vs Saudi Arabia, 6pm, Atlanta
  • Group G: Belgium vs Iran, 9pm, Los Angeles
  • Group H: Uruguay vs Cape Verde, 12am, Miami

June 22

  • Group G: New Zealand vs Egypt, 3am, Vancouver
  • Group J: Argentina vs Austria, 7pm, Dallas
  • Group I: France vs Iraq, 11pm, Philadelphia

June 23

  • Group I: Norway vs Senegal, 2am, New Jersey
  • Group J: Jordan vs Algeria, 5am, San Francisco
  • Group K: Portugal vs Uzbekistan, 7pm, Houston
  • Group L: England vs Ghana, 10pm, Boston

June 24

  • Group L: Panama vs Croatia, 1am, Toronto
  • Group K: Colombia vs DR Congo, 4am, Guadalajara
  • Group B: Switzerland vs Canada, 9pm, Vancouver
  • Group B: Bosnia & Herzegovina vs Qatar, 9pm, Seattle
  • Group C: Morocco vs Haiti, 12am, Atlanta
  • Group C: Scotland vs Brazil, 12am, Miami

June 25

  • Group A: South Africa vs South Korea, 3am, Monterrey
  • Group A: Czech Republic vs Mexico, 3am, Mexico City
  • Group E: Curacao vs Ivory Coast, 10pm, Philadelphia
  • Group E: Ecuador vs Germany, 10pm, New Jersey

June 26

  • Group F: Tunisia vs Netherlands, 1am, Kansas City
  • Group F: Japan vs Sweden, 1am, Dallas
  • Group D: Turkey vs USA, 4am, Los Angeles
  • Group D: Paraguay vs Australia, 4am, San Francisco
  • Group I: Norway vs France, 9pm, Boston
  • Group I: Senegal vs Iraq, 9pm, Toronto

June 27

  • Group H: Cape Verde vs Saudi Arabia, 2am, Houston
  • Group H: Uruguay vs Spain, 2am, Guadalajara
  • Group G: New Zealand vs Belgium, 5am, Vancouver
  • Group G: Egypt vs Iran, 5am, Seattle
  • Group L: Panama vs England, kickoff 11pm, New Jersey
  • Group L: Croatia vs Ghana, 11pm, Philadelphia

June 28

  • Group K: Colombia vs Portugal, 1.30am, Miami
  • Group K: DR Congo vs Uzbekistan, 1.30am, Atlanta
  • Group J: Algeria vs Austria, 4am, Kansas City
  • Group J: Jordan vs Argentina, 4am, Dallas

ROUND OF 32

June 28

  • M73: Group A runners-up vs Group B runners-up, 9pm, Los Angeles

June 29

  • M76: Group C winners vs Group F runners-up, 7pm, Houston
  • M74: Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place, 10.30pm, Boston

June 30

  • M75: Group F winners vs Group C runners-up, 3am, Monterrey
  • M78: Group E runners-up vs Group I runners-up, 7pm, Dallas
  • M77: Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place, 11pm, New Jersey

July 1

  • M79: Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place, 3am, Mexico City
  • M80: Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place, 6pm, Atlanta
  • M82: Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place, 10pm, Seattle

Tuly 2

  • M81: Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place, 2am, San Francisco
  • M84: Group H winners vs Group J runners-up, 9pm, Los Angeles

July 3

  • M83: Group K runners-up vs Group L runners-up, 1am, Toronto
  • M85: Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place, 5am, Vancouver
  • M88: Group D runners-up vs Group G runners-up, 8pm, Dallas
  • M86: Group J winners vs Group H runners-up, 12am, Miami

July 4

  • M87: Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place, 3.30am, Kansas City

ROUND OF 16

July 4

  • M90: M73 winners vs M75 winners, 7pm, Houston
  • M89: M74 winners vs M77 winners, 11pm, Philadelphia

July 5

  • M91: M76 winners vs M78 winners, 10pm, New Jersey

July 6

  • M92: M79 winners vs M80 winners, 2am, Mexico City
  • M93: M83 winners vs M84 winners, 9pm, Dallas

July 7

  • M94: M81 winners vs M82 winners, 2am, Seattle
  • M95: M86 winners vs M88 winners, 6pm, Atlanta
  • M96: M85 winners vs M87 winners, 10pm, Vancouver

QUARTERFINALS

July 9

  • M97: M89 winners vs M90 winners, 10pm, Boston

July 10

  • M98: M93 winners vs M94 winners, 9pm, Los Angeles

July 11

  • M99: M91 winners vs M92 winners, 11pm, Miami

July 12

  • M100: M95 winners vs M96 winners, 3am, Kansas City

SEMIFINALS

July 14

  • M101: M97 winners vs M98 winners, 9pm, Dallas

July 15

  • M102: M99 winners vs M100 winners, 9pm, Atlanta

THIRD-PLACE PLAYOFF

July 18

  • M103: M101 losers vs M102 losers, 11pm, Miami

FINAL

July 19

  • M104: M101 winners vs M102 winners, 9pm, New Jersey

FIFA World Cup 2026

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